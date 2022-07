Homem é condenado a 18 anos de prisão pelo homicídio de conselheiro tutelar

Momentos antes do homicídio, a vítima foi vista discutindo com o suspeito . Logo em seguida, o homem sacou uma arma e efetuou os tiros.

“Em relação às circunstâncias do crime, o fato de agir mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido deve ser considerada. As consequências do delito foram relevantes […] uma vez que a vítima era pai de família com filho ainda menor”, observou o juiz Túlio de Oliveira Dorinho na sentença.