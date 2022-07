Homem é atacado por desafeto que lhe desferiu duas facadas

- Publicidade -

Um homem identificado por Arleilson Melo da Silva, 36 anos, foi vítima de tentativa de homicídio no começo da tarde desta segunda-feira (25), no Residencial Santa Cruz, próximo ao IFAC.

A vítima estava trafegando em sua motocicleta, em direção a rua Diamante, quando foi surpreendido por um desafeto, que lhe golpeou duas vezes, sendo uma facada no braço e outra nas costas.

A irmã da vítima relatou que, seu irmão e o autor das facadas, identificado por William, já tinham conflitos antes do ataque. Ambos, já tinham sido ouvidos em uma audiência de conciliação na Delegacia de Polícia Civil, onde foi decidido que houvesse um distanciamento entre as duas partes, para evitar um outro desentendimento entre eles. Após a ação, William fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel, que prestou socorro à vítima que estava desacordada, em seguida encaminhou ate o Pronto Socorro de Rio Branco, em estado grave.