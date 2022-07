Homem é amarrado e queimado vivo

- Publicidade -

A polícia investiga um caso bárbaro de assassinato ocorrido na noite dessa quinta-feira (30) em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem foi torturado e queimado vivo na rua das Acácias, no bairro Charneca. Autoria e motivação do crime são desconhecidas. Ninguém foi preso.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o homem morreu carbonizado e estava amarrado, com uma corda e fios nas mãos, no tronco e nos pés.

O corpo, levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Betim, ainda não foi identificado. Como a vítima estava carbonizada, os policiais não conseguiram encontrar nenhum documento ou item que auxiliasse no reconhecimento.

O homem foi localizado por um funcionário de uma empresa de segurança localizada próximo ao local do crime. Aos militares, o trabalhador contou ter ouvido um barulho de carro passando e, em seguida, viu um rastro de fogo em um matagal.

O funcionário relata que, quando chegou ao local do incêndio, encontrou a vítima ainda viva, amarrada e em chamas. O fogo se alastrou pela mata, e o homem morreu carbonizado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, por volta de meia-noite, e conseguiu apagar as chamas. Conforme a corporação, a área queimada corresponde a cerca de 10 mil m².

Fonte: Aqui.uai