Homem dopa esposa, abusa dela e tenta se matar após o crime

- Publicidade -

Um homem de 26 anos foi preso suspeito de estuprar uma mulher, 25, na madrugada deste sábado (16) em Cuiabá, no bairro Nova Conquista. Como consta no boletim de ocorrência o homem teria dopado a vítima, que é sua esposa, e forçado relações sexuais. Após os fatos, ele teria tentado se matar.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher relatou que o relacionamento já não estava muito bem. No dia do ocorrido, ela chegou em casa da academia e o marido ofereceu um copo de água e doce para ela.

A mulher disse aos policiais que comeu o doce e logo depois começou a se sentir mal. Zonza, ela foi obrigada a fazer sexo oral no suspeito.

Momentos depois ela retomou a consciência e rapidamente acionou a Polícia Militar. Quando chegou ao local, a equipe policial encontrou a mulher nervosa e no portão principal do condomínio.

Então, os policiais foram até o apartamento e ao entrarem encontraram o homem ensanguentado e caído ao chão. O suspeito informou que teria tentando se matar após o ocorrido.

A equipe do Samu foi acionada e o homem encaminhado ao hospital. Já a mulher foi levada à delegacia para registar a ocorrência.