Homem considerado líder de facção criminosa morre em confronto com a polícia em Cruzeiro do Sul

Um homem apontado como chefe de uma facção criminosa que atuava no município de Cruzeiro do Sul/AC morreu em confronto com Policiais Militares durante a tarde desta quinta-feira (28) em uma abordagem no Ramal 3, BR-364, no interior do Acre. Ele foi identificado como José Luiz da Silva, mais conhecido por Zé Luiz.

Uma equipe da Polícia Militar teria recebido a informação de que em uma área de mata estaria o criminoso escondido, quando chegaram ao local, foram recebidos à tiros. No confronto Luiz foi atingido e não resistiu os ferimentos e morreu no local, antes mesmo de receber atendimento dos socorristas. Três homens que estava com ele e participaram do confronto foram presos, e encaminhados a Delegacia de Polícia.

A ficha criminal do bandido era bem extensa. O mesmo era foragido do Complexo Penitenciário Antônio Amaro, em Rio Branco. Foi preso no Peru, país que faz fronteira com o Brasil. O criminoso estava foragido desde 2019, quando fugiu após participar de uma Audiência de Custódia em Cruzeiro do Sul.