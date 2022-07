Homem atira em mulher e filha dela, mata namorado da jovem e comete suicídio

- Publicidade -

Um homem invadiu um prédio e atirou na ex-mulher, na filha dela e no namorado da jovem em Recife (PE), nesta sexta-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, após o crime, o atirador cometeu suicídio. De acordo com a família da empresária Lizia Regina de Albuquerque Melo, de 48 anos, a mulher estava se separando do homem que fez os disparos. As informações são do G1.

Lizia e a filha Mayara Melo, de 21 anos, foram socorridas com vida para um hospital particular. Já Breno Felipe de Sales Machado, de 28 anos, namorado de Mayara, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital da Restauração.

Conforme o perito do Instituto de Criminalística Ramon Barros, os tiros foram efetuados no corredor do 4º andar do Edifício Morada Nova.

Fonte: IstoÉ