Homem ateia fogo na ex-companheira, que fica com 35% do corpo queimado

Um homem ateou fogo na ex-companheira, de 50 anos, que ficou com 35% do corpo queimado. Segundo a mulher, o ex-companheiro a ameaçava e dizia que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém. O caso ocorreu na segunda-feira (4), em Piranguinho (MG). As informações são do O Tempo.

A Polícia Militar informou que a mulher teve queimaduras de primeiro e segundo grau no tórax, costas, braços e rosto. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Escola de Itajubá, onde permanece internada.

Como estava consciente, ela relatou aos policiais que se relacionou com o homem durante 10 anos. Mas, por causa do seu comportamento agressivo e ciumento, decidiu colocar um fim no relacionamento.

Segundo ela, o ex-companheiro passou a ameaçá-la desde então. Ela resolveu solicitar uma medida protetiva depois que ele disse que iria cortar a sua cabeça.

Na segunda-feira, a mulher estava no sítio onde trabalha quando o ex-companheiro surgiu de uma mata com uma vasilha de gasolina e um isqueiro nas mãos. Ele pediu para conversar, mas ela saiu correndo gritando por socorro.

O homem conseguiu alcançá-la e ateou fogo. Desesperada, a mulher pulou em uma piscina para apagar as chamas. Na sequência, o ex-companheiro fugiu do local.

Após realizarem buscas na região, a polícia conseguiu encontrar a vasilha que continha gasolina e o isqueiro. Todo material foi apreendido. Agora, o caso é investigado pela Polícia Civil.