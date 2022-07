Homem assassina ex-esposa e ex-sogra e deixa três feridos

- Publicidade -

Um homem matou a tiros duas pessoas, sendo elas a ex-esposa e a ex-sogra, além de deixar três vítimas feridas — duas cunhadas e o ex-sogro. A ocorrência foi registrada no bairro Progresso, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (12). O suspeito fugiu e estava sendo procurado pela Polícia Militar (PM).

O major Anderson Guilherme, comandante da companhia de Brumadinho, informou à reportagem de O TEMPO que tudo começou após uma briga entre o suspeito e a ex-cunhada, conforme informou o pai da mulher morta a tiros.

“Apesar de estar ferido, o ex-sogro do suspeito conversou conosco e disse que há um mês a filha dele estava separada do homem. E que na tarde desta terça ele chegou na casa dela para buscar os filhos do casal e levá-los para a roça”, disse o comandante.

No imóvel estava uma ex-cunhada do homem, com quem ele teve um desentendimento recente. Os dois, segundo o comandante, iniciaram uma briga. “Nesta discussão, os dois entraram em vias de fato e o homem pegou uma arma. Ele atirou na ex-esposa, em duas ex-cunhadas e nos ex-sogros”. Os filhos do casal não ficaram feridos.

Duas pessoas morreram e três foram socorridas para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade. “A cidade inteira está comovida com o fato. Estamos na busca para capturar, mas, até o momento, não conseguimos”, finalizou. A ocorrência segue em andamento até a publicação desta matéria.