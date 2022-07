Homem afirma que foi escolhido para intermediar encontro entre humanos e alienígenas

- Publicidade -

Michael Alans, morador de Bolton, no Reino Unido, diz que vivencia interações estranhas com extraterrestres desde criança e está convencido de que foi abduzido várias vezes.

O britânico também desenha imagens detalhadas de seus ‘sequestradores’, mas foi proibido por sua esposa de falar sobre alienígenas em casa.

“Sempre será um mistério por que eles me escolheram. Eu acredito que tem algo a ver com o fato de que onde eu cresci ser tão isolado, pois não haveria testemunhas para a abdução, mas nunca me disseram porquê’’, disse Alans ao jornal ‘Daily Star’.

“Minha memória mais antiga de um alienígena é quando eu era apenas uma criança, lembro-me de sentir algo acariciando minha cabeça, pensei que era minha mãe, mas quando abri meus olhos fiquei chocado e aterrorizado, pois era uma criatura, um alienígena cinza. Sentou-se onde minha mãe deveria estar!’’, relatou.

“Quando jovem, não conseguia entender o que havia vivenciado, mas acabei percebendo que havia sido escolhido e havia uma razão muito clara para que os visitantes chegassem até mim”, afirmou Michael.

Fonte: BANG Showbiz