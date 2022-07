Hoje o Novo oficializará Felipe d’Avila como candidato à Presidência da República 

- Publicidade -

O Novo oficializará, nesta sexta-feira (30), o cientista político Felipe d’Avila como candidato a presidente da República durante a convenção nacional do partido, em São Paulo.

O encontro, que está previsto para começar às 14h, também deve oficializar o deputado federal Tiago Mitraud como candidato a vice-presidente na chapa.

Essa é a primeira vez que d’Avila concorre em uma eleição presidencial. Em 2018, ano que o Novo estreou nas urnas, João Amoedo ficou na quinta colocação na disputa pelo planalto.

Iniciado no dia 20, com o encontro que oficializou a candidatura à Presidência do ex-ministro Ciro Gomes, mas sem a indicação de um vice, o prazo para realização das convenções partidárias termina no dia 5 de agosto. Depois, foi a vez do PT oficializar Lula como candidato no dia 21.

No último domingo (24), foi a vez do presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmar a sua candidatura à reeleição e o nome do general Walter Braga Netto (PL) como vice na chapa. Simone Tebet (MDB), André Janones (Avante) e Leonardo Péricles (UP) – que terá Samara Martins como vice – também já foram oficializados no pleito.

Além deles, Sofia Manzano (PCB) e Pablo Marçal (Pros) devem ser confirmados neste sábado (30); Vera Lúcia (PSTU) e José Maria Eymael (DC), no dia 31; e Luciano Bivar (União Brasil), em 5 de agosto.

Debate

As emissoras CNN e SBT, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal Terra e a rádio NovaBrasilFM formaram um pool para realizar o debate entre os candidatos à Presidência da República, que acontecerá no dia 24 de setembro.

O debate será transmitido ao vivo pela CNN na TV e por nossas plataformas digitais.

Fonte: CNN Brasil