Guerra ao Covid-19: Em uma corrida contra o tempo, Rio Branco inicia campanha de vacinação da 4⁰ dose para pessoas a partir de 18 anos e fará mutirão noturno no fim de semana

Rio Branco se mobiliza e corre contra o tempo objetivando a vacinação do maior número possível de pessoas, em campanha da 4⁰ dose contra o CORONA VÍRUS. A baixa procura pela imunização e a explosão do alto indíce de contaminação da Covid-19, sacudiu a SESACRE, e a 4° dose da vacina será liberada para pessoas a partir de 18 anos de idade, com o início da campanha já nesta quinta-feira, 21.

A informação foi repassada pelo secretário de Saúde em exercício Jonathan Santiago, na manhã desta quarta-feira, 20, em coletiva de imprensa. Ainda segundo o gestor, a prefeitura promove, no fim de semana, mais um mutirão de imunização noturno, visando conscientizar a população e ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19.

“Já que há uma baixa procura, infelizmente, estamos reduzindo a faixa etária da 4° dose para 18 anos. Além disso, estaremos fazendo uma campanha noturna na sexta-feira, sábado e domingo, para que as pessoas se vacinem”, destacou Jonathan.

O mutirão de vacinação será realizado nesta sexta-feira, sábado e domingo, 22, 23 e 24, na Praça da Revolução, Centro de Rio Branco, das 18 às 22 horas.

Catriny Souza com informações de A Gazeta do Acre