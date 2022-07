VÍDEO: Motociclista é arremessada e vai parar em cima de veículo após colisão

- Publicidade -

Um grave acidente envolvendo uma moto e um veículo, vitimou a motociclista Lídia Feitosa Vieira Chalub, 44 anos, nesse domingo (31), em Rio Branco. O acidente aconteceu na rua Ary Rodrigues, bairro Aeroporto Velho, na Baixada da Sobral.

Segundo consta, a motociclista vinha tranquilamente na rua Ary Rodrigues, conduzindo sua moto BIZ, de cor azul, placa MZW-9076, quando em um cruzamento foi surpreendida por um veículo Onix de cor prata, placas QWN-0J30 em alta velocidade, que vinha na rua Antônio Boto e avançou a rua principal.

O motorista do veículo, teria que parar, mas não fez isso, colidiu violentamente contra a moto de Lídia, que foi arremessada e caiu em cima do veículo que causou o acidente. Outro veículo Onix de cor branca, que estava estacionado em frente a uma residência também foi atingido.

Moradores da região acionaram o SAMU, que socorreu a vítima e encaminhou ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Lídia deu entrada na unidade de saúde em estado grave, com fratura no fêmur.

O circuito de monitoramento de câmeras de uma residência, gravou toda ação que resultou no grave acidente.

A Polícia de Trânsito esteve no local, isolando a área, para a realização dos trabalhos periciais.