Governo do Acre determina investigação sobre vilipêndio à estatua de Chico Mendes no centro de Rio Branco

O vilipêndio à estatua do sindicalista Chico Mendes, na Praça “Povos da Floresta”, no centro de Rio Branco, Acre, provavelmente no último final de semana e por vândalos de caráter ideológico que teriam o propósito de destruir a memória do mártir do movimento ambiental internacional,será investigado pela Polícia Civil do Estado. Com o uso de perícia e outras modernas técnicas de investigação, a Polícia Civil espera chegar às digitais e à identidade de quem vilipendiou a estátua.

Este foi o segundo ataque à estátua. No primeiro, a estátua que representa o menino Sandino Mendes, filho de Chico mendes, desapareceu.

A informação sobre as investigações consta de Nota Pública emitida pelo Governo do Estado do Acre no início da noite desta segunda-feira (4). Diz a nota:

“Nas primeiras horas de sábado, 2, a Polícia Civil do Acre, ao tomar conhecimento do crime praticado contra o patrimônio público que envolveu a estátua de Chico Mendes, [o Governo do Estado] tomou as devidas providências legais que tocam o caso, com procedimento investigatório e perícia no local”.

Nota pública também acrescenta: “Vale ressaltar que, imediatamente, uma equipe esteve no local do crime, realizando perícia técnica e dando início às diligências no sentido de identificar o(s) autor(es) da prática delituosa”.

“Ressalte-se ainda que mesmo as praças não sendo responsabilidade do Estado, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) iniciou nesta segunda-feira, 4, o trabalho de recuperação da estátua e do memorial e o serviço de base em alvenaria deve ser concluído até sexta-feira.

Governo do Estado do Acre”.