Governo deve gastar até R$ 8 bilhões em orçamento para 2023

No último dia 22 de junho foi realizado o Projeto de do Poder Executivo do Acre que agora aguarda a posição da Lei Orçamentária da Assembleia Legislativa do Acre (aleac). A comissão deve aprovar a medida nos próximos meses e segundo a avaliação o governo deverá gastar até R$ Bilhões pra o ano de 2023.

As cinco autarquias do estado Ministério Público, Defensoria Publica, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, irão elaborar as devidas propostas orçamentárias para o respectivo de 2023 onde o percentual deve ficar da seguinte forma:

Aleac; 5,3 %

Judiciário ; 9,75 %

Tribunal de Contas ; 1,9 %

Ministério Público do Estado 4 %

Defensoria Pública do Estado 0,9 %

Vale ressaltar, que a Lei Orçamentária Anual (LDA), é uma obrigação do Governo previsto na constituição desde 1988 com vigência de quatro anos, onde o objetivo principal é avaliar a programação de gastos de finanças do Estado.