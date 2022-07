Governo altera decreto e volta a exigir uso de máscara em ambientes fechados no Acre

- Publicidade -

O governo do Acre publicou nesta sexta-feira, 29, alterações no Decreto nº 11.089, de 22 de julho de 2022, e voltou a exigir o uso de máscara durante o tempo de permanência e circulação em ambientes fechados. A nova medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e já está em vigor.

Além disso, o Decreto também especifica que, durante a realização da Expoacre 2022, será necessário apenas duas doses de vacinas para permanência na feira, diferente do decreto inicial, que previa a exigência de três doses de imunizante. Aqueles que por alguma razão não estejam vacinados, ainda precisarão apresentar resultado negativo de covid-19 em teste antígeno, realizado nas vinte e quatro horas anteriores à abertura do evento.

A obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados havia sido suspensa no dia 21 de abril deste ano, com a queda no número de casos e mortes por covid-19. Antes disso, o uso já havia sido flexibilizado em locais no dia 16 de março.

Pandemia no Estado

Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), até o momento, 2018 pessoas morreram por complicações da covid-19 no Estado, desde o início da pandemia.

Até o momento, o Acre registra 349.068 notificações de contaminação pela doença, sendo que 206.265 casos foram descartados e 52 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

Pelo menos 125.996 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 4 continuavam internadas até o o último boletim emitido pela Sesacre.

Fonte/ A Gazeta do Acre