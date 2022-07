Governo acompanha avanço das obras da Ponte da Sibéria e da Estrada da Variante em Xapuri

- Publicidade -

Há 50 anos, a ponte da Sibéria é um sonho para a população do município de Xapuri. Mas a materialização desse sonho já começa a se tornar realidade. Na tarde desta sexta-feira, 1º, o governador Gladson Cameli esteve no local para verificar o andamento das obras que se encontram em sua fase inicial com as fundações feitas por meio de perfuração do solo e construção de estacas raiz.

Esse é o maior investimento nos últimos 50 anos a região, orçado em mais de R$ 40 milhões, com mais de R$ 15 milhões em recursos próprios e R$ 25 milhões frutos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. A obra é realizada sob a supervisão do Departamento de Estradas e Rodagem (Deracre) e executada pelo Consórcio Rio Acre.

O equipamento urbano compreenderá uma estrutura de concreto com 340 metros de extensão e rampas de acesso e ligará o Primeiro ao Segundo Distrito da cidade, no bairro Sibéria. No local, há a presença de muitos produtores agrícolas, com produção de castanha, borracha, mandioca e milho, onde que vive 40% da população da cidade.

Além da obra da Ponte da Sibéria, o governador também esteve na Estrada da Variante, onde estão sendo feitos serviços de recuperação. Também conhecida como Estrada das Laranjeiras a via se encontra com três frentes de trabalho que atuam na terraplanagem, regularização e início da pavimentação de base e sub-base.

Para a recuperação da estrada, os investimentos são de R$ 25 milhões, em recursos destinados pelo gabinete do senador Márcio Bittar, no asfaltamento de 17,5 quilômetros da via.

A recuperação da Estrada da Variante é aguardada há 30 anos pelos moradores de Xapuri e sua concretização garantirá acesso e escoamento da produção local, além de ligar a cidade à BR-317.

Em 2021, o governador Gladson Cameli anunciou um pacote de R$ 140 milhões de reais em investimentos destinados a regional do Alto Acre, dos quais R$ 25 milhões são para a obra da Variante. A via proporcionará melhores condições para todos os moradores de Xapuri.

“Há 30 anos que esse povo espera para ter o direito igual de ir e de vir e há 50 anos para a Ponte da Sibéria ser construída, sendo que, desde que eu entrei na disputa como deputado federal que eu escuto sobre esse sonho. Hoje, nós conseguimos colocar na prática a realização desse gigantesco projeto”, destacou o governador, Gladson Cameli.

Na oportunidade, ele agradeceu ao presidente da república, Jair Bolsonaro, destacando que não se pode fazer nada sozinho. “A presença do governo federal e a nossa união proporcionam melhorias na vida das pessoas. Obras como essas não trazem só melhorias na infraestrutura, mas também possibilitam a geração de emprego e renda”, pontuou.

Acompanhando o governador, o senador Márcio Bittar, declarou se sentir comovido em ver as obras da Ponte da Sibéria e da Estrada da Variante acontecendo, dentre muitas outras obras iniciadas ao longo do ano de 2022. “Eu fico comovido em ver um sonho que nós ganhamos lá atrás sendo realizado”, disse.

Galeria de Imagens: