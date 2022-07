Goleada do Fluminense no Maracanã. Com gol de Fred, Tricolor vence por 4 a 0 o Corinthians

- Publicidade -

Muito desfalcado, o Corinthians foi derrotado pelo Fluminense, na tarde deste sábado, em um Maracanã com ótimo público. O jogo terminou em vitória da equipe da casa por 4 a 0, com gols do ex-Timão Manoel, dois do argentino Germán Cano e um de Fred, em momento emocionante. O duelo foi válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fred não segurou as lágrimas na comemoração, e o Maracanã veio abaixo #trmaraca pic.twitter.com/D135S5MdwA — Thiago Lima (@tdellima) July 2, 2022

O resultado frustra o Corinthians na busca pela liderança da tabela. No momento, a equipe de Vítor Pereira está estacionada nos 26 pontos, no terceiro posto, e vê o Atlético-MG, com 27, a ultrapassar na classificação. Enquanto isso, o Fluminense, com 24, ganha fôlego na luta pelo G4, agora com quatro vitórias consecutivas na temporada.

Virou goleada! Fred marca o 199º gol com a camisa do Fluminense. É o segundo dele na temporada #trmaraca 📸 ANDRÉ DURÃO pic.twitter.com/mR5LUZWFRZ — Espião Estatístico (@EspiaoEstatist) July 2, 2022

Agora, o Corinthians gira a chave e volta a focar na disputa da Libertadores. Nesta terça-feira, a equipe terá parada duríssima frente ao Boca Juniors, em Buenos Aires, pela partida de volta das oitavas de final. A bola rola às 21h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Fluminense, pelo Brasileirão, enfrentará o Ceará, em casa, às 19h do próximo sábado.

O jogo – A partida começou em ritmo frenético e foi o Timão o primeiro a levar perigo. Após boa trama, a bola sobrou com o garoto Guilherme Biro, que, em sua estreia pela equipe profissional, foi desarmado pela marcação. Na sobra, Júnior Moraes levou perigo, mas Fábio defendeu.

Após o lance, o Fluminense cresceu e armou pressão para cima do Timão. Cano quase marcou em bate-rebate dentro da área, mas a zaga conseguiu neutralizar. Em seguida, porém, aos 15 minutos, John Arias cobrou escanteio pela direita e, entre a zaga, Manoel subiu livre para testar ao gol. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Com o placar inaugurado, o jogo passou a ser de controle absoluto do Fluminense, que tocava mais a bola e apostava em jogadas pelas beiradas. Os cruzamentos para a área de Cássio eram frequentes. Enquanto isso, quando tinha a bola, o Timão tentava valorizar a posse em busca de espaços.

O volume de jogo maior do Fluminense dava resultado e as chances de gol apareciam. Em uma delas, Arias chegou a driblar Cássio, mas ficou sem ângulo. Assim, passou para Caio Paulista, que, indeciso, chutou em cima do goleiro.

Pouco depois, porém, em mais uma bola parada, o Fluminense chegou ao seu segundo gol. Arias cobrou falta pelo lado direito com precisão, na cabeça de Germán Cano, que subiu no segundo pau para, de cabeça, mandar às redes.

Segundo tempo

O Corinthians começou a etapa final com a proposta de ter um pouco mais a bola. Nos primeiros 10 minutos, a equipe chegou a levar certo perigo em cruzamento de Fábio Santos para Xavier, mas Manoel conseguiu cortar. Para municiar seu ataque, Vítor Pereira ainda promoveu as entradas dos titulares Giuliano, Mantuan e Róger Guedes.

Porém, as mudanças não surtiram o efeito desejado. O Corinthians, ao decorrer da etapa, por mais que tivesse um pouco mais a bola comparado ao primeiro tempo, pouco chegava ao gol de Fábio. Assim, o Fluminense apenas administrava o resultado, enquanto apostava mais em chutes de média e longa distância.

Neste cenário, saiu o terceiro gol carioca. Em jogada de almanaque, o goleiro Fábio deu a bola à sua defesa, que trocou passes no campo de defesa até os pés de Caio Paulista. O lateral driblou a marcação e avançou pela esquerda. Assim, passou para Matheus Martins dar ótimo lançamento a Samuel Xavier, que venceu a zaga, e cruzou para Cano, enfim, balançar as redes.

Após o terceiro gol, o Corinthians, entregue em campo, abdicou do ataque e sofreu o quarto. Fred, ídolo tricolor e ovacionado pela torcida, em seu penúltimo jogo com a camisa tricolor, o camisa nove aproveitou cruzamento rasteiro de Martinelli pela direita para, de chapa, vencer Cássio. Fim do passeio. Fluminense quatro, Corinthians zero.