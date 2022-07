Gladson escolhe Alan Rick para vice na disputa pela reeleição

- Publicidade -

Nem Márcia Bittar nem Rômulo Grandedier ou Alysson Bestene, o governador Gladson Cameli (PP) escolheu o deputado federal Alan Rick (União Brasil) para ser o seu vice na disputa pela reeleição. A decisão foi tomada na noite de domingo, 24 de julho, durante um encontro entre os dois.

Segundo Cameli, além de ser fiel ao seu mandato, Alan Rick tem prestado apoio em diferentes áreas da gestão estadual. O governador também fez questão de destacar que o deputado nunca lhe colocou “a faca no pescoço” nas negociações políticas.

“Eu estava muito tenso, com as pessoas dizendo que eu estava espalhando ao invés de unir. Porém, não era nada disso. Minha preocupação era escolher um nome que somasse politicamente para chapa, um vice de confiança”, declarou Gladson.

Alan Rick frisou que, apesar da escolha do seu nome, é preciso manter Márcio Bittar na aliança de apoio ao governo. “Acredito que encontramos a solução. Agora, é sentar e dialogar com todos. Estava com minha campanha ao Senado bem organizada. Não posso negar que estou adiando um sonho, por um projeto maior em favor do povo do Acre”, disse.

Fonte/ A Gazeta do Acre