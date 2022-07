Gladson anuncia Bittar como seu sucessor em 2026 e diz estar feliz com escolha de Márcia como vice

- Publicidade -

Gladson Cameli (Progressistas), anunciou na quarta-feira que o senador Márcio Bittar (União Brasil), deverá ser, de fato, seu sucessor ao governo do nas eleições de 2026 – caso seja reeleito no pleito eleitoral deste ano.

De acordo com o chefe do executivo acreano, há menos de um mês para o início das convenções, ele se diz satisfeito com sua escolha de Márcia Bittar, ex-esposa de Márcio, para compor a chapa majoritária como sua vice. “Esse projeto não vai acabar nessa eleição e sim na minha sucessão que é você. Estou bem com o anúncio de aceitar a Márcia como vice”, declarou.

Cameli agradeceu Bittar pelo pacote da bondade articulado entre governo federal e Congresso que promete “turbinar” o valor dos benefícios sociais e criar novos auxílios ainda em 2022, enquanto o presidente Jair Bolsonaro tenta a reeleição. Com a adaptação da proposta, o impacto fiscal da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) aumentou para R$ 38,75 bilhões, valor fora do teto de gastos, como é chamada a regra que limita as despesas do governo.

Fonte/ A Folha do Acre