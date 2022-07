Gana confirma duas mortes pelo vírus marburg, altamente infeccioso

- Publicidade -

Gana confirmou oficialmente dois casos de infecção pelo vírus marburg, causador de uma doença altamente contagiosa semelhante à provocada pelo ebola, informou o serviço de saúde do país neste domingo (17).

Duas pessoas que morreram testaram positivo para o vírus em 10 de julho, mas os resultados tiveram que ser verificados por um laboratório no Senegal para que os casos fossem considerados confirmados, segundo a Organização Mundial da Saúde.

O Serviço de Saúde de Gana (GHS) disse que está trabalhando para reduzir qualquer risco de propagação do vírus, o que inclui fazer o isolamento de todos os contatos identificados, nenhum dos quais desenvolveu sintomas até agora.

Este é o segundo surto de marburg na África Ocidental. O primeiro caso de infecção pelo vírus foi detectado no ano passado, na Guiné, e havia sido o único identificado até agora.

Os dois pacientes, na região sul de Ashanti, apresentaram sintomas como diarreia, febre, náusea e vômito, antes de morrer no hospital, disse a OMS.

Desde 1967, foi registrada uma dúzia de grandes surtos de marburg, principalmente no sul e no leste da África. As taxas de mortalidade variaram de 24% a 88% em surtos anteriores, dependendo da cepa do vírus e do gerenciamento de casos, de acordo com a OMS.

Por R7