Gabigol ameaça marca histórica de Roberto Dinamite no Brasileiro

- Publicidade -

Aos 25 anos de idade, Gabriel Barbosa está muito perto de atingir mais uma marca expressiva na carreira: os 100 gols em Campeonato Brasileiro. Um número até hoje alcançado por apenas 17 jogadores, porém, nenhum com essa idade.

Contra o Santos, neste sábado, o atacante anotou o seu 98º tento em jogos da Série A, superou Ramón Menezes, e se isolou como o 19º maior artilheiro da história da competição. Principal goleador da disputa em 2018 (18 gols) e 2019 (25), Gabi soma apenas cinco nesta edição – três deles nas últimas quatro rodadas.

Faltando apenas mais dois para chegar à marca histórica, Gabigol pode se tornar o mais jovem a conquistar esse feito. O recorde atualmente pertence a Roberto Dinamite, ídolo do Vasco e maior artilheiro da história do Brasileirão com 190 bolas na rede.

O camisa 10 cruz-maltino alcançou os 100 gols ao marcar três vezes na goleada por 5 a 0 sobre o Vitória, no dia 7 de maio de 1980, com 26 anos de idade e 24 dias – nasceu em 13 de abril. Foi o seu terceiro jogo após seu retorno do Barcelona. No segundo, contra o Corinthians, Dinamite havia marcado cinco gols na vitória vascaína por 5 a 2, no Maracanã.

Gabriel terá um pouco mais de dois meses para marcar mais duas vezes e estabelecer um novo recorde. O atacante rubro-negro completará 26 anos no dia 30 de agosto.

JOGADORES MAIS JOVENS A MARCAR 100 GOLS NO BRASILEIRO

1º – Roberto Dinamite – Vasco – 26 anos e 24 dias

2º – Túlio – Botafogo – 27 anos, 3 meses e 26 dias

3º – Zico – Flamengo – 29 anos e 25 dias

4º – Serginho Chulapa – Santos – 29 anos, 3 meses e 28 dias

5º – Fred – Fluminense – 31 anos e 29 dias

Fonte/ Portal Yahoo.com