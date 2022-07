Gabigol agradece a sorte que Paulo André deu ao Flamengo na goleada de 7 a 1 sobre o Tolima

- Publicidade -

Depois da goleada de 7 x 1 sobre o Tolima, na segunda maior goleada numa libertadores, Gabigol, que marcou um deles, usou seu perfil no Instagram para agradecer a sorte que a presença do atleta e ex-BBB Paulo André, rubro-negro ferrenho, deu ao time. “Paizinnn dá sorte”, escreveu o atacante junto a um vídeo que mostra os dois comemorando depois do fim da partida. P.A. levou o filho ao estádio para ver o time em campo.

Jogador e rapper, sob a alcunha Lil Gab, Gabigol também repostou em suas redes mensagens de seus parceiros na música. MC Maneirinho, Papatinho e Denis DJ foram alguns que comemoraram o amigo durante a partida.

De uns tempos para cá, o craque do Flamengo dá sinais de que deseja conciliar dribles e rimas. No fim de agosto de 2021, sob a tal alcunha de Lil Gabi, inseriu-se no mercado musical ao lançar a canção “Sei lá” com o rapper Choji e o produtor Papatinho, responsável por sucessos de Anitta, Ludmilla e Ferrugem.

Revelado ao público no “Fantástico”, da TV Globo, o clipe com a letra acumula mais de 30 milhões de reproduções em tocadores de streaming como Spotify e afins, mantendo-se, há seis meses, na lista das 200 produções mais ouvidas no Brasil. Três músicas inéditas já estão engatilhadas — com Poze do Rodo, Dfideliz e Borges. E há uma fila de rappers em busca da mesma batida de ouro com o atleta.

Fonte/ Portal Yahoo.com