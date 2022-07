Funcionário de hotel é morto com tiro na cabeça

- Publicidade -

O trabalhador Ivan Santana de Miranda, 24, foi assassinado com tiros na cabeça neste sábado (30) em um hotel na Avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus.

Segundo a dona do hotel, o rapaz não era envolvido com nada ilícito, e já trabalhava no local por dois anos, tinha carteira assinada e era do interior da Bahia.

Pessoas que estavam no local relataram que, os criminosos entraram no estabelecimento procurando uma homem conhecido por “Colômbia”. Como não acharam ninguém, os suspeitos atiraram no rapaz que estava na recepção do hotel, recolhendo as roupas que seriam levadas para a lavandeira. A bala entrou por trás do crânio e saiu pela região mandibular direita.

De acordo com a polícia, Ivan foi morto por engano, essa é a linha de investigação que será tomada. O rapaz era parente da dona do hotel e morreu no local, antes de receber socorro médico.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).