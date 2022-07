Friale prevê chegada de onda polar nesta sexta e frio intenso no mês de agosto

- Publicidade -

A partir do final da tarde desta sexta-feira, dia 29, uma nova onda polar chegará ao Acre, e, no sábado, o tempo deve ficar bem ventilado, com a chegada de rajadas de vento, desde o início do dia. A previsão é do pesquisador meteorológico Davi Friale, que explica, entretanto, que o Estado não deverá apresentar novos recordes de frio do ano, pois, até o momento, as menores temperaturas registradas no Acre, em 2022, foram 10,5ºC, em Assis Brasil, e 13,0ºC, em Rio Branco, ocorridas em junho.

Desta forma, os próximos dias ficarão mais ensolarados, principalmente na primeira semana de agosto, com uma umidade relativa do ar mínima, que ocorre durante a tarde, entre 20% e 30%, caracterizando o estado de atenção para a saúde humana.

Ainda segundo o informativo do site O Tempo Aqui, durante as noites, a temperatura cairá rapidamente e o início das manhãs estarão frias, com mínimas entre 15 e 18ºC, em Rio Branco, Brasileia, Assis Brasil e cidades vizinhas.

Antes do dia 10 de agosto, de acordo com Friale, deverá chegar ao Acre, uma outra onda polar um pouco mais intensa, derrubando sensivelmente a temperatura, com mínimas que poderão oscilar entre 12 e 15ºC.

“Com a chegada dessa onda polar e a incursão de umidade do oceano Atlântico Norte, deverá ocorrer muito chuva na maior parte do estado”, registra ele.

Fonte/ A Gazeta do Acre