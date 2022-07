Frente a frente com deputados, General defende direito a arma para pessoas de bem

- Publicidade -

Durante audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, defendeu o direito de pessoas de bem adquirirem armas.

Sem meias palavras, o General disparou:

“Minha opinião é de que todo cidadão tem direito à defesa pessoal, a defender sua propriedade, a sua casa”.

O ministro ainda ressaltou a ‘legislação rigorosa’ para ter acesso a uma arma de fogo:

“Não é qualquer um que chega na esquina e compra uma arma. Temos legislação rigorosa. Temos testes. Temos que comprovar a idoneidade, a qualificação para empunhar uma arma. Ultimamente, vemos um decréscimo muito grande dos índices de criminalidade com armas de fogo, mesmo com o aumento dos CACs. Então, não me parece muito perigoso armar gente de bem.”

O comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, que também estava na audiência assegurou que o Exército tem total controle sobre o processo de autorização para que caçadores, atiradores desportivos e colecionadores (os chamados CACs) adquiram armamentos.

Fonte/ Portal Jornal da Cidade Online