Forças de Segurança investigam ladrões de gado que estão atuando na fronteira

A ação dos ladrões de gado que vem acontecendo em proprietários da região de fronteira, está preocupando os donos de gado. Alguns registros vêm sendo feitos pelos peões e até os donos, quando vão buscar os animais que ficam o dia solto no pasto.

Uma nova atividade criminosa vem sendo utilizada ultimamente. Ao invés de levar o animal vivo, são abatidos no meio do campo sendo cortados e levados as principais partes para serem oferecidos na cidade.

Alguns registros já foram divulgados em redes sociais mostrando os restos dos animais abatidos, após serem encontrados. Alguns municípios da regional do alto acre já tiveram casos registrados e os suspeitos até identificados e presos após investigações por parte das forças de segurança do Estado.

Na última quinta-feira, 21, um vídeo com foto foi divulgado em grupos de WhatsApp na região de fronteira, chegando até ao conhecimento das autoridades policiais. Segundo foi informado, moradores de uma propriedade localizada no Ramal do Esperança, na zona rural de Brasiléia, foram alvos dos bandidos. O homem registra o momento em que localiza, aparentemente, um garrote morto e esquartejado.

O caso foi registrado na delegacia de Brasiléia. As imagens estão sendo analisadas pelas autoridades policiais e caso algum estabelecimento seja localizado com carnes que sejam de desses animais abatidos ilegalmente, o proprietário poderá responder pelo mesmo crime, podendo ser preso além de responder por vários delitos relacionados à saúde pública.

