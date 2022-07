FORAGIDO: Dupla armada é presa por policiais Militares na Avenida Getúlio Vargas

- Publicidade -

Dois homens foram presos, nesta terça-feira 26, durante abordagem policial feita por Policiais Militares do Primeiro Batalhão de Polícia, através da Rádio Patrulha Motorizada (RPM). A prisão ocorreu no bairro Vila Ivonete, na Avenida Getúlio Vargas, próximo a Praça do Relógio.

Segundo informações, os militares receberam uma denuncia anônima, que no local citado, haviam dois homens circulando em uma motocicleta possivelmente roubada, mas não encontraram a motocicleta e nem os suspeitos.

A guarnição se deslocou para o endereço mencionado, e ao chegar, já avistaram os dois jovens em atitudes suspeitas circulando pelas redondezas. Ao realizar uma abordagem, foram encontrado um revólver calibre 32 e quatro munições intactas.

Ao fazer a busca no sistema da segurança, foi constatado um mandado de prisão em desfavor de Rafael Menezes de Souza, 20 anos. O jovem é acusado de assalto e de ter cortado a tornozeleira eletrônica e estava foragido do Sistema Prisional. Já o segundo rapaz, identificado por Gilcélio Alves da Silva, 19 anos, não tinha passagem pela polícia.

A dupla foi presa e encaminhada para a Delegacia de Flagrantes- DEFLA