Foragido da Justiça “vovozona” é preso com moto roubada

- Publicidade -

Policiais militares do 2° Batalhão prenderam na noite desta segunda-feira, 04, um foragido da Justiça de nome Samuel, mais conhecido por “vovozona” que trafegava em uma moto, modelo BIS roubada.

De acordo com informações da polícia, a moto foi tomada em um assalto ocorrido no final da tarde, na Via Verde. O comunicado do roubo entrou na rede Rádio da polícia e no período da noite, uma guarnição reconheceu o modelo e numeração da placa do veículo que circulava na rua 24 de janeiro em direção a via Chico Mendes.

Ao dar sinal de parada o condutor da moto saiu em fuga sendo interceptado na Via Chico Mendes, após perder o equilíbrio da moto ao ser cercado por viaturas da polícia.

O suspeito teria sofrido uma escoriação leve no joelho, por esse motivo os militares acionaram uma equipe do SAMU.

Após avaliação médica não houve necessidade de conduzir o homem ao Hospital.

O suspeito foi identificado pelo nome Samuel, mais conhecido por “Vovozona” um foragido da Justiça.

Preso “vovozona” foi conduzido a Delegacia Central de Flagrantes- DEFLA.