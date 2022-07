Florence Pugh fala sobre os ataques que recebeu após usar vestido transparente

- Publicidade -

Florence Pugh quer que o mundo saiba que ela tem orgulho de seu corpo.

A atriz de “Viúva Negra” abordou as críticas “agressivas” e “vulgares” que recebeu depois de compartilhar uma foto nas redes sociais do vestido transparente que usou no desfile de alta-costura da Valentino em Roma.

Florence fez uma aparição ousada na sexta-feira (8) com o vestido rosa, tule e decote halter. E enquanto muitos fãs aplaudiram o visual, alguns críticos discordaram que seus seios estavam visíveis demais.

Em uma publicação no Instagram nesse domingo, a estrela britânica de 26 anos revelou que foi bombardeada com mensagens negativas sobre o vestido e seu corpo.

De acordo com Florence, embora ela esperasse “comentários” sobre sua escolha de roupa, foi interessante testemunhar o quão fácil é para “homens destruir totalmente o corpo de uma mulher, publicamente, e com orgulho”.

“Não é a primeira vez e certamente não será a última que uma mulher ouvirá o que há de errado com seu corpo por uma multidão de estranhos. O que é preocupante, é o quão vulgar alguns de vocês homens podem ser”, escreveu ela para seus 7,5 milhões de seguidores no Instagram.

Florence Pugh continuou dizendo que havia chegado a um acordo com “as complexidades do seu corpo” e estava satisfeita com “todas as ‘falhas’ que não suportava olhar quando tinha 14 anos”, antes de responder aos detratores.

“Muitos de vocês queriam me dizer agressivamente o quanto estavam desapontados com meus ‘peitos minúsculos’, ou como deveria estar envergonhada por ser tão ‘peito chato’”, escreveu ela, acrescentando: “Vivo no meu corpo há muito tempo. Tenho plena consciência do tamanho dos meus seios e não tenho medo disso.”

Chamando os usuários de mídia social que a envergonharam, ela escreveu: “O que é mais preocupante é… Por que você tem tanto medo de seios? Pequenos? Grandes? Apenas um? Talvez nenhum? O quê?”.

Ela então aconselhou aos que deixaram comentários depreciativos em seu post: “Cresça. Respeite as pessoas. Respeite os corpos. Respeite todas as mulheres. Respeite os humanos”.

Florence Pugh assinou aludindo à proibição do Instagram de fotos de mamilos femininos, adicionando a hashtag “#f**kingfreethef**kingnipple”.

A publicação foi elogiada por fãs e outras celebridades, que deixaram mensagens de apoio. A atriz Joey King escreveu: “Você é realmente tão incrível. Coloca em palavras o que muitos sentem, mas não conseguem articular”.

A personalidade da TV e comentarista social Jameela Jamil também escreveu: “Você é uma rainha mágica e nós não te merecemos”.

Fonte: CNN