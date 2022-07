Flamengo x Atlético-GO: onde assistir, arbitragem e prováveis escalações

- Publicidade -

Flamengo e Atlético-GO se enfrentarão neste sábado, às 20h30, no Maracanã, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Sexto colocado na competição, o Flamengo tem 30 pontos (nove vitórias, três empates e sete derrotas). Já o Atlético-GO está na 18ª posição da tabela, com 17. A equipe goiana venceu quatro jogos, empatou cinco e perdeu dez até aqui.

Transmissão:

O confronto entre Flamengo x Atlético Goianiense, pela Série A do Campeonato Brasileiro, será transmitido pelo Premiere.

Prováveis escalações:

Depois do empate por 0 a 0 com o Athletico-PR pela Copa do Brasil e com o duelo com o Corinthians pela Libertadores em vista, terça-feira, em São Paulo, Dorival Júnior mandará para campo um time todo reserva. As novidades são Vidal e Cebolinha, titulares pela primeira vez. Com 30 pontos, o Flamengo é o sexto colocado, nove pontos atrás do primeiro colocado.

Flamengo:

Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Lázaro, Marinho e Everton Cebolinha.

Já o técnico Jorginho, não deve mexer no time que venceu o Corinthians. João Peglow e Ricardinho, contratados recentemente, seguem na equipe titular.

Atlético-GO:

Ronaldo; Dudu, Wanderson, Édson Felipe, Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Ricardinho e Peglow.

Arbitragem:

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistente 1: Jean Marcio dos Santos (RN)

Assistente 2: Lourival Candido das Flores (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Fonte/ Portal Yahoo.com