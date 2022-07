Flamengo recupera atletas em baixa, ganha reforços e inicia sequência decisiva com leque de opções

- Publicidade -

O confronto com o Athletico-PR na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil, marca o início de uma sequência decisiva para o Flamengo na temporada. Na disputa de três competições, o clube carioca tem um calendário cheio pela frente e terá que colocar à prova a força de um dos melhores elencos do futebol brasileiro.

Em menos de dois meses no comando da equipe, Dorival Júnior conseguiu recuperar a confiança de atletas em baixa, ganhou reforços de peso e viu o departamento médico se esvaziar. Agora, com confrontos importantes pela Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, o treinador tem um leque de opções para driblar o cansaço e manter a boa fase rubro-negra.

Em um intervalo de 26 dias, o Flamengo tem oito compromissos que podem definir o rumo do clube em 2022. O primeiro é o já citado jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta. O último, em 21 de agosto, um confronto direto com o Palmeiras pelo Brasileirão, fora de casa. No meio, duelos com o Corinthians pelas quartas da Libertadores e partidas importantes na liga nacional.

Confira a sequência do Flamengo:



27/07 – Flamengo x Athletico – Copa do Brasil

30/07 – Flamengo x Atlético-GO – Brasileirão

02/08 – Corinthians x Flamengo – Libertadores

06/08 – São Paulo x Flamengo – Brasileirão

09/08 – Flamengo x Corinthians – Libertadores

14/08 – Flamengo x Athletico – Brasileirão

17/08 – Athletico x Flamengo – Copa do Brasil

21/08 – Palmeiras x Flamengo – Brasileirão

VOLTA POR CIMA DE PEDRO E CIA

Quando chegou ao Flamengo, em meados de junho, Dorival deu de cara com uma equipe em crise e com muitos jogadores em baixa. Havia na época, inclusive, grande pressão da torcida para a saída de alguns atletas.

Aos poucos, o treinador resolveu esse problema. Além de melhorar o coletivo do Flamengo, Dorival recuperou a confiança de nomes que eram contestados e hoje se tornaram titulares absolutos da equipe, como Rodinei e Léo Pereira.

Outros nomes, como David Luiz, Filipe Luís e Thiago Maia, não eram tão criticados como os companheiros citados acima, mas também estavam longe de atender às expectativas da torcida. Com o novo treinador, o trio cresceu de rendimento e também se tornou fundamental no time titular.



A volta por cima mais significativa, no entanto, foi a de Pedro. Antes reserva e insatisfeito, o atacante se tornou a principal referência do ataque do Flamengo de Dorival. Sob comando do técnico, ele tem números impressionantes. Em sete partidas como titular, são nove gols e cinco assistências na conta do camisa 21.

VIDAL E CEBOLINHA À DISPOSIÇÃO

Além da recuperar os atletas em baixa, Dorival Júnior viu o elenco ficar ainda mais encorpado com a entrada dos reforços. Everton Cebolinha estreou contra o Juventude, na última semana, e também disputou todo o segundo tempo na vitória sobre o Avaí. Em cerca de 90 minutos em campo, o atacante mostrou habilidade e deu sua primeira assistência pelo clube rubro-negro.



Outra contratação do Fla na janela, Vidal entrou pela primeira vez no duelo deste domingo na Ressacada e atuou nos 17 minutos finais – inclusive, sendo decisivo para a virada rubro-negra. Após meses sem entrar em campo, a dupla ainda não recuperou totalmente o ritmo de jogo nem está 100% entrosada com os companheiros, mas já mostraram as credenciais e aumentam o leque de opções de Dorival.

DM ESVAZIADO

Um outro fator que “facilita” a vida de Dorival Júnior na sequência de confrontos decisivos é o baixo número de atletas no departamento médico. Atualmente, apenas Rodrigo Caio e Bruno Henrique, ambos com contusões no joelho, estão fora de combate.

Antes esse era um problema recorrente para o clube, e agora as lesões musculares diminuíram consideravelmente. Com o elenco praticamente todo saudável e em boa fase, o Flamengo tem motivos para acreditar que chegará ao fim de agosto vivo nas três competições.

Fonte/ Portal LANCE