Flamengo recebe Athletico-PR no 1º jogo das quartas da Copa do Brasil

Pelo quarto ano seguido, Flamengo e Athletico-PR estão frente a frente pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (27), os rubro-negros se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, no jogo de ida do confronto pelas quartas de final da competição. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes.

A vantagem na sequência recente é do Furacão, que levou a melhor em 2019 (quartas de final) e no ano passado (semifinal). Os cariocas avançaram nas oitavas de final de 2020. Antes, em 2013, o confronto foi na final, com a taça ficando no Rio de Janeiro. Ao contrário dos embates de anos anteriores, a partida decisiva será na Arena da Baixada, em Curitiba, em 17 de agosto.

Os times iniciaram a caminhada nesta Copa do Brasil na terceira fase, por estarem envolvidos com a Libertadores. O Flamengo passou por Altos-PI e Atlético-MG, enquanto o Athletico despachou Tocantinópolis e Bahia. Os paranaenses ganharam os quatro jogos disputados, com 13 gols marcados e quatro sofridos. Os atacantes Pablo e Vitor Roque, com três gols cada, são os artilheiros do Furacão. Os cariocas têm três vitórias e uma derrota, anotando sete gols e levando somente três. O meia Giorgian de Arrascaeta balançou as redes duas vezes, sendo o protagonista da equipe na competição.

O zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Bruno Henrique, com lesões no joelho, são desfalques no Flamengo. Na comparação com as partidas contra o Atlético-MG, pelas oitavas de final, o técnico Dorival Júnior ganhou os reforços do volante Arturo Vidal e do atacante Everton Cebolinha. Em relação à vitoria por 2 a 1 sobre o Avaí, no último domingo (24), na Ressacada, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro, o volante Thiago Maia, que cumpriu suspensão, está novamente à disposição. O zagueiro Gustavo Henrique, por sua vez, teve a saída confirmada para o Fenerbahçe (Turquia).

O Rubro-Negro carioca deve atuar com: Santos; Rodinei, Davod Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Giorgian de Arrascaeta e Everton Ribeiro; Pedro e Gabriel Barbosa.

No Athletico, o atacante Vitor Roque, que defendeu o Cruzeiro no início da Copa do Brasil, está fora de combate, assim como o volante Christian e os atacantes Julimar e Reinaldo, contundido. O atacante Marcelo Cirino, que estava no departamento médico, viajou com o elenco. Em relação à fase anterior, o volante Fernandinho – que retornou ao Furacão após 17 anos – poderá estrear na competição. O atacante Tomás Cuello, que não participou da derrota por 2 a 0 para o Botafogo no domingo (24), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo Brasileiro, por estar suspenso, está de volta.

Uma provável formação que o técnico Luiz Felipe Scolari mandará a campo terá: Bento; Khellven, Nico Hernández, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura, Erick e David Terans; Agustín Canobbio, Tomás Cuello e Romulo.

Agência Brasil