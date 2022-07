Flamengo ganha quantia milionária em premiação por avançar às quartas de final da Copa do Brasil

- Publicidade -

O Flamengo faturou R$ 3,9 milhões com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. A confirmação da vaga veio nesta quarta-feira, quando o Rubro-Negro venceu o Atlético-MG por 2 a 0 no Maracanã e, assim, virou sobre o rival no placar agregado.

Arrascaeta foi o grande destaque do Rubro-Negro na vitória sobre o Atlético-MG.

Com isso, o Fla, agora, totaliza um total de R$ 8,8 milhões em premiações nesta edição da Copa do Brasil. O clube já havia garantido R$ 1,9 milhão pela terceira fase e R$ 3 milhões pelas oitavas de final da competição.

Se avançar às semifinais, o Rubro-Negro garantirá mais R$ 8 milhões aos cofres. Em caso de final, ganha R$ 25 milhões com o vice e 60 milhões com o título.

Em tempo: agora, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado, às 19h, para enfrentar o Coritiba no estádio Mané Garrincha. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão e terá transmissão em tempo real do LANCE!

Fonte/ Portal Yahoo.com