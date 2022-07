Flagrado com drogas, homem acusa a própria mãe de ser traficante, mas acaba preso em Rio Branco

- Publicidade -

Uma guarnição da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu um homem por tráfico de drogas, na tarde da última sexta-feira, 15, em um beco já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, no bairro Floresta.

A operação foi resultado de uma denúncia anônima feita ao Centro de Operações Militares (Copom), que dava conta de um intenso movimento promovido por integrantes de facções criminosas na localidade, durante a comercialização dos ilícitos. Os policiais prenderam o homem em flagrante, após tentativa de fuga, portando 14 pacotes de merla, uma droga derivada da cocaína com alto teor de toxicidade.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o criminoso já havia sido preso na mesma localidade, em menos de uma semana, pelo mesmo crime. O homem, que chegou a acusar a própria mãe como proprietária das drogas, foi entregue na Delegacia de Flagrantes para os devidos encaminhamentos.

Fonte/ A Gazeta do Acre