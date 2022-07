Flagra de Leonardo em clima de intimidade com fã viraliza: “Dá problema em casa”

- Publicidade -

Leonardo voltou as ser assunto nesta quinta-feira (21) após um vídeo polêmico viralizar nas redes sociais. Na gravação, o cantor aparece em clima de intimidade com fã enquanto atende a mulher no camarim.

A loira surge muito empolgada ao encontrar o sertanejo e agarra Leonardo ao tentar dar um selinho, o que não fica claro se aconteceu de fato porque ele aparece de costas para câmera nesse momento.

Ao posarem para a foto, o músico fica de rosto colado com a fã e é pedido que eles dêem um selinho, mas o marido de Poliana recua e não deixa que façam esse tipo de registro. “Não posso, dá problema lá em casa”, afirmou.

Não se sabe quando foi gravado o vídeo, que já circula por todas as redes sociais, embora pareça ser um registro de alguns anos atrás.

Vale lembrar que Poliana Rocha, esposa de Leonardo, chegou a desabafar recentemente aos seguidores sobre traições do artista durante o casamento. “Se tem amante, por favor, não me conte. Não quero saber. Tô cheia de amor por mim. E se você souber, diga a ela que o financeiro dele é comigo. Sorry”, afirmou ela em seu perfil do Instagram. Confira o vídeo de Leonardo que tem circulado nas redes:

Fonte/ PortalYahoo.com