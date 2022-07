FIM DE LINHA: Após abordagem, foragido da justiça é preso pela ROTAM

- Publicidade -

O foragido da justiça, Thiago Melo da Silva, 33 anos, foi recapturado por uma guarnição da Polícia Militar, na noite deste sábado, 16, na rua Jarbas Passarinho, bairro Apolônio Sales.

Segundo informações dos policiais, o rapaz ao avistar a viatura, tentou se evadir, entrando numa rua, mas foi alcançado pelos militares. Ao consultar o sistema de informações da segurança, foi constado que Thiago estava com um mandado de prisão aberto pelo crime de homicídio. Na ficha do rapaz também tem uma passagem por tráfico de drogas (Art.33 do CP).

Diante dos fatos, o ex presidiário e foragido da justiça, foi preso e levado á Delegacia de Polícia, onde ficará novamente a disposição da justiça.

