Filhos de Tenório vão trair vilão ao sugerir parceria com José Leôncio em “Pantanal”

A situação de Tenório (Murilo Benício) só está se complicando em “Pantanal”. O vilão, responsável pela morte das famílias de Juma (Alanis Guillen) e Muda (Bella Campos), não está mais conseguindo esconder a ilegalidade de seus negócios diante dos questionamentos de Marcelo (Lucas Leite) e Roberto (Cauê Campos).

Os filhos do vilão já descobriram que ele é um grileiro, e Roberto contou a Zuleica (Aline Borges) que o pai tem relação com a morte de um homem que transportava bóias-frias na juventude. Tenório continua negando qualquer tipo de questionamento vindo de Marcelo, Roberto e Guta (Julia Dalavia), mas ficará em maus lençóis quando os filhos decidirem propor uma parceria comercial com José Leôncio.

Em entrevista para o Gshow, Cauê Campos afirmou que o personagem de Roberto está na trama exatamente para desvendar a natureza cruel e fria de Tenório. “Roberto não está ali só para ser mais um, ele não está só de passagem, porque ele percebe que sua observação de tudo tem sentido e ele vai falar sobre. Ele faz a justiça dele. Ele vai mudar todo o jeito de agir a partir do que descobre. O Tenório ter outra família no Pantanal é uma coisa, e agora descobrir que é assassino, pior ainda”.

O personagem terá um fim trágico na trama de Bruno Luperi: Roberto será morto por um matador de aluguel contratado pelo próprio pai. A morte do personagem é uma mudança do roteiro original da novela de 1990, na qual Roberto morre devorado por uma sucuri. “Estou na expectativa. É a primeira vez que morro em algum trabalho. Tem todo um simbolismo, essa questão de como vou estar e com quem. Espero que seja muito lindo”, explicou o ator.

Fonte/ Portal Yahoo.com