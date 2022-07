Filhos de Cid Moreira denunciam transferências de R$ 40 milhões da madrasta

- Publicidade -

A disputa entre os filhos de Cid Moreira e Fátima Sampaio, esposa do jornalista, continua. Eles acusam a madrasta de transferir mais de R$ 40 milhões em bens e valores do pai para ela e terceiros.

Em contato com o Yahoo, Angelo Carbone, advogado que representa Roger e Rodrigo Moreira, contou que entrou com uma representação no Ministério Público Federal (MPF) para que seja investigada uma possível sonegação fiscal de Fátima e familiares. “Houve uma transferência patrimonial, entre imóveis e dinheiro, superior a R$ 40 milhões do idoso. Tem que pagar imposto”, aponta.

O profissional ainda a acusa de ter criado “empresas de fachada” para receber valores do jornalista. “O coitado tem idade. Ele não está bem da cabeça, até pela idade de 93 anos, não é o mesmo ritmo”, avalia. Angelo já chegou a pedir uma avaliação jurídica das capacidades mental e física de Cid, mas o pedido foi arquivado.

Esta é a terceira ação que os herdeiros movem contra a mulher. Eles já pediram a avaliação e possível interdição do pai e uma denúncia na delegacia de Petrópolis, que foram arquivadas pelos órgãos competentes e uma representação no conselho do Ministério Público pedindo a reabertura dos processos.

“O MP mandou arquivar o processo sem cumprir o que ele havia determinado. Vemos essa situação com estranheza. Por que que eles não verificaram tudo? Estão preparando pra deixar a pessoa limpa. Na hora que ele não tiver mais dinheiro, ela o larga e deixa no asilo de pobre”, completa o advogado.

Em resposta a essas acusações, a assessoria de imprensa do jornalista comentou que “eles só querem o dinheiro”. “Nós vamos deixar a Justiça fazer o seu trabalho para depois falarmos”, disse em comunicado.