Filho encontra corpo de mãe com 27 facadas; polícia suspeita de feminicídio

Uma mulher foi encontrada morta, com 27 facadas, no Morro dos Prazeres, Zona Norte do Rio de Janeiro. Maria do Carmo Ferreira Carvalho, de 56 anos, nasceu no Maranhão e morava no Rio havia sete anos. A informação foi publicada pelo G1 nesta quinta-feira (28).

O caso aconteceu no domingo (24). Nesta quinta, o filho da vítima veio até o Rio de Janeiro para prestar queixa na Delegacia de Homicídios e para liberar o corpo, já que o enterro será em São Luís.

Maria do Carmo trabalhava como vendedora em uma loja de bijuterias na Tijuca, Zona Norte. A DH investiga o crime como feminicídio.