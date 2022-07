Filho deixa cabelo crescer por 2 anos e faz peruca para mãe com câncer

- Publicidade -

O jovem Matt Shaha, de 27 anos, deixou o cabelo crescer por dois anos. O motivo? Presentear a sua mãe, Melanie Shaha, com uma peruca. Há 4 anos ela lutou contra um tumor cerebral e perdeu todo o cabelo após um intenso tratamento.

“Após três meses de radiação, todo meu cabelo começou a cair, o que eu não sabia que aconteceria. O médico disse que o cabelo não cresceria de novo”, contou Melanie.

Vendo o sofrimento da mãe, Matt começou sua missão no início de 2020. Após alcançar 30 centímetros das madeixas, ele fez a peruca com os próprios fios. Ele fez a entrega no Arizona, nos Estados Unidos, e emocionou a todos!

Sequelas do tratamento

Melanie lutava contra o tumor na glândula pituitária, localizada na base do cérebro, desde 2003. Ela chegou a fazer duas cirurgias ao longo de três anos, mas o tumor retornou após os dois tratamentos.

Apesar de ser benigno, o tumor não podia ser deixado no cérebro da mulher por causa da localização. O crescimento dele poderia afetar outras partes do órgão e atrapalhar atividades básicas.

Em 2017, após o tumor apresentar crescimento acentuado pela terceira vez, ela se submeteu a um tratamento de radiação intenso que funcionou, mas deixou sequelas, como a perda de vez dos cabelos, que infelizmente, não voltariam a crescer.

Gesto do filho

Foi então que Matt, o filho, pensou em doar os próprios cabelos para a mãe. Por conta da faculdade, que proibia alunos de cabelos compridos, ele precisou esperar.

E, em 2020, após se formar, ele começou a deixar o cabelo crescer para produzir a peruca da mãe.

No fim de março de 2022, ele finalmente cortou o cabelo. Os fios foram enviados para uma empresa na Califórnia especializada na criação de perucas.

Três meses depois, a peruca chegou e a mãe, que passou quatro anos cobrindo a cabeça com panos, usou os “cabelos do filho” pela primeira vez.

Quanto amor! Que gesto lindo! Confira mais fotos: