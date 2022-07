Filho compra mesmo carro que pai vendeu para pagar sua faculdade

- Publicidade -

Uma linda história viralizou no TikTok. Um filho recém-formado em engenharia surpreendeu seu pai ao presenteá-lo com o mesmo carro que ele vendeu há muitos anos para pagar a faculdade do jovem estudante.

“Meu pai vendeu o carro dele por minha causa. Eu estava prestes a largar a faculdade por falta de dinheiro, mas meu pai vendeu o carro que ele tinha desde novo, um Barracuda 69″, mostra o mexicano Revelino Bryan no vídeo postado no TikTok. (assista abaixo)

No mesmo vídeo, Bryan diz ainda que prometeu a si mesmo que antes de qualquer coisa, após se formar, compraria o Barracuda 69 para seu grande herói.

A surpresa

No vídeo, Bryan coloca uma venda no pai e o faz adivinhar sobre o presente que o espera. “Vou conhecer meu neto?”, pergunta ele em uma das tentativas.

Ele ainda pergunta se o filho vai finalmente apresentar a namorada, mas o jovem explica que isso seria uma surpresa para ele próprio, já que não tem nenhuma namorada. O pai continua perguntando se os primos estão a caminho da cidade ou se “eles vão comer milanesas”.

Assim que a venda é tirada dos olhos do pai, ele não reconhece de imediato o carro, mas fica extremamente feliz com o presente. Só na hora que entra no veículo é que ele se lembra daquele que um dia foi seu companheiro de muitas viagens.

O tamanho do sorriso do pai não esconde que ele ficou estava imensamente contente.

“Sou engenheiro aeronáutico graças a ele, e chegou a hora de pagar essa dívida”, diz o filho.

Que coisa mais linda, Bryan!

