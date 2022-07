Filha de Vanusa volta a pedir dinheiro nas redes sociais: “Sem comer desde ontem”

- Publicidade -

Aretha Marcos, filha de Vanusa, que morreu em 2020, voltou a pedir dinheiro aos seguidores nas redes sociais. Em publicação no Instagram, a cantora fez um apelo ao divulgar seus dados bancários e dizer que está sem comer desde o dia anterior.

Aos 48 anos, ela pediu que os artistas se compadecessem com sua situação atual e a ajudassem com depósitos bancários. “Será que algum dos artistas que jogam, defendem, protegem e se beneficiam do jogo que explora minha vida privada poderia depositar ao menos dinheiro para um café?”, escreveu ela. “Estou sem comer desde ontem. Fico muito grata em ser o brinquedo de vocês”, completou.

Vale lembrar que Aretha já havia pedido dinheiro na internet em 2020 para financiar uma casa própria. Ela criou uma vaquinha virtual com objetivo de arrecadar R$ 150 mil. No entanto, ela só conseguiu acumular R$ 5 mil.

De acordo com o Extra, ela vive há quatro anos sozinha, de aluguel, em uma casa simples, dentro de uma fazenda de propriedade dos pais da atriz Helena Ranaldi, em Piracaia, no interior de São Paulo.

Filha de Vanusa com o cantor Antônio Marcos, Aretha Marcos é irmã da atriz Paloma Duarte por parte de pai e irmã do empresário Rafael Vanucci por parte de mãe. Confira a publicação mais recente: