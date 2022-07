Filha de Gugu é encurralada por criminosos, tem veículo arrombado e pior notícia é dada: “Crime”

- Publicidade -

Sofia Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato, que faleceu no dia (21) de novembro de 2019, aos 60 anos, viveu uma situação desesperadora neste sábado (09), após ser assaltada. A jovem de 18 anos perdeu tudo e teve um prejuízo gigantesco.

O crime aconteceu enquanto ela viajava para Califórnia, nos Estados Unidos. De acordo com informações da coluna de Fábia Oliveira, do Em OFF, a moça fez uma parada durante a viagem e ao voltar para o carro, encontrou o veículo arrombado e sem seus pertences.

Vale destacar que prejuízo da filha de Gugu é avaliado em cerca de U$ 10 mil, o equivalente a R$ 52 mil na cotação atual. Dentre os itens levados estão objetos pessoais e documentos, como passaporte e carteira de motorista.

A polícia está apurando o caso, mas, até o momento eles não sabem a identidade e muito menos a quantidade de criminosos envolvidos no crime contra a jovem.

Para quem não sabe, Sofia Liberato e a irmã gêmea, Marina Liberato, estão de mudança. Atualmente residindo em Orlando, às duas precisam deixar a casa da mãe, Rose Miriam, e se alocar na Califórnia, onde irão estudar.

Por TVFOCO