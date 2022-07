FGTS vai distribuir aos trabalhadores R$ 13,2 bilhões em lucros

- Publicidade -

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vai distribuir aos trabalhadores R$ 13,2 bilhões, referentes ao lucro líquido auferido em 2021. A quantia representa 99% do resultado obtido no ano passado que foi de R$ 13,3 bilhões. Foi o melhor resultado dos últimos cinco anos.

Terão direito ao crédito os cotistas com saldo na conta vinculada em 31 de dezembro, um total de 106,7 milhões de trabalhadores.

A medida foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS nesta sexta-feira. A Caixa Econômica Federal tem até o fim de agosto para fazer a distribuição entre as contas vinculadas. A distrubuição do lucro foi uma forma de melhorar a rentabilidade para os trabalhadores, que é de 3% ao ano, mais a Taxa Referencial (TR).