Festa do Trabalhador Terceirizado terá bingo de moto e vacinação contra a Covid-19 neste sábado, 23

- Publicidade -

Após dois anos de eventos online, devido às restrições da pandemia de Covid-19, o Sindicato das Empresas de Asseio, Limpeza, Trabalho Temporário e Serviços do Estado do Acre (Seac-AC) volta a realizar a Festa do Trabalhador Terceirizado, neste sábado, 23, a partir das 9h no Parque das Acácias. O evento é alusivo ao dia estadual dedicado à classe, celebrado anualmente em 8 de junho.

A festa conta com as atrações musicais de Marcos Nery e Isaías dos Teclados, além de um bingo que premiará os trabalhadores com TV, máquina de lavar, geladeira e uma moto. As cartelas estão sendo vendidas pelas empresas por R$ 10,00. A confraternização também terá churrasco na brasa, atividades para as crianças, vacinação contra a Covid-19, recrutamento de jovens aprendizes, curso de primeiros socorros e assessoria jurídica.

Para o presidente da entidade, Ewerton Costa, este será o maior evento da classe nos últimos anos. “Estamos trabalhando para fazer uma linda festa para todos os nossos amigos da terceirização acreana. Será um momento de lembrar a força que esse segmento tem para a economia do estado do Acre”, destacou o titular do Seac-AC que espera mais de 3 mil pessoas no Parque das Acácias.

A atividade é aberta ao público, por isso os organizadores sugerem o uso de máscaras. Na oportunidade, em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), os trabalhadores e seus familiares – com exceção das crianças – poderão tomar a vacina contra a Covid-19, basta apresentar a carteira de vacinação.

Fonte: Assessoria