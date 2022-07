Fernanda Lima pisoteia Eduardo Costa após proposta indecente e acaba com ele exigindo fortuna

- Publicidade -

Fernanda Lima e Eduardo Costa estão longe de chegar a um acordo. Processado pela atriz por difamação, o sertanejo ofereceu pagar 10 mil reais e encerrar a ação na justiça. Mas, a apresentadora e sua defesa negaram.

Eduardo Costa foi condenado a pagar 6 salários mínimos, que equivale a R$ 31.512. Além de ter que prestar serviços comunitários por pelo menos oito meses. Segundo a coluna de Ancelmo Gois, no portal O Globo, a oferta para diminuir o valor foi ofensiva do ponto de vista dos advogados de Fernanda Lima e que “não pode ser levada a sério”.

Para quem não sabe, o processo em questão é referente a 2018. Quando Eduardo Costa disse publicamente que Fernanda Lima era ‘imbecil’ e usava a ‘mamata’ para apresentar o programa Amor & Sexo. E então, desde esses anos, os dois se arrastam na justiça para resolver o problema.

EXPULSO POR LEONARDO

Os cantores sertanejos Eduardo Costa e Leonardo foram amigos e parceiros na música durante muito tempo. Porém, após a primeira live “Cabaré”, projeto o qual os cantores faziam parceria, a amizade deles ficou abalada e chegou ao fim.

Durante a live, Eduardo Costa bebeu além da conta e teria falado muitas coisas desnecessárias ao vivo, gerando consequências gravíssimas na carreira do astro. O sertanejo se viu obrigado a abandonar o projeto que acabou culminando até no encerramento de seu contrato com a gravadora Talismã, que pertence a Leonardo, seu filho Zé Felipe e Virgínia Fonseca.

Após as consequências virem à tona, Eduardo Costa deu uma entrevista ao canal “Segundo Voz e Companhia” do YouTube, expondo sua insatisfação ao se deparar com Leonardo dando prosseguimento ao projeto “Cabaré” na sua ausência e cantando junto com o famoso Gusttavo Lima.

“Esse projeto foi idealizado para cantar eu e o Leonardo, se as pessoas perguntarem se eu tenho ciúmes, tenho sim. Eu criei esse projeto. O projeto Cabaré é Eduardo Costa e Leonardo. Passei noites pensando neste projeto, idealizando”, revelou Eduardo, furioso.

Por TVFOCO