Federação do Comércio aponta que valor da cesta básica continua subindo no Acre

O valor da cesta básica no Acre continua subindo. O valor estimado para julho em relação ao mês passado é de R$ 641,09 para R$ 636,36 em junho, em relação aos mesmos produtos. O valor é mais que os R$ 600 aprovados como benefício do Auxílio Brasil, em fase de tramitação no Congresso.

A informação sobre os valores é da Federação do Comércio do Acre . Os números também mostraram que, com peso do transporte público, a inflação em Rio Branco acelerou para 0,81% em junho e atinge 11,36% em 12 meses. Houve, no entanto, redução de preços em alguns produtos. Mesmo assim, o custo total da cesta básica de alimentos aumentou. A pesquisa se baseou em 15 produtos comercializados em quatro supermercados de Rio Branco.

De acordo com a pesquisa, o custo maior da cesta de alimentos é de R$ 686,13, enquanto o menor valor é R$ 590,77. Em nível nacional, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerando a inflação oficial do país, os números mostram que a inflação acelerou para 0,81% em junho em Rio Branco, após ter registrado alta de 0,21% em maio, deixando a capital acreana como a 4ª maior inflação do país no mês passado.

Os dados coletados para a pesquisa da cesta básica consideram os itens essenciais que garantam a segurança alimentar de uma família composta por três adultos, ou dois adultos e duas crianças. Família essa com renda mensal de até R$ 2 mil. Na pesquisa, o leite aparece como vilão com um aumento de 40,45% em comparação com o mês anterior, acompanhado de outros produtos como: feijão, batata, banana, que variou 43,94% e macarrão. Produtos como o tomate, arroz, margarina e açúcar tiveram uma redução nos preços que varia de 17% a 30,6%.