FATALIDADE: Menino de 8 anos é transferido do Acre para Goiânia, após receber descarga elétrica e ter 40% do corpo queimado

A família do pequeno Caio Gabriel Araújo, de 8 anos, vem passando momentos de tensão, após um fio de alta tensão cair em cima da criança. O acidente aconteceu dia 2 de julho, em Vista Alegre do Abunã, Distrito de Rondônia.

Segundo informações da irmã do garoto, Silverlandia de Araújo, Gabriel estava brincando no portão de sua casa, quando o fio desprendeu do porte e caiu em cima do menino.

“O corpo começou a tremer levando choque, pegamos na mão dele e levamos choque também. Após pegar um pedaço de madeira conseguimos afastar o fio de cima do corpo de Gabriel”, disse ela.

Caio foi socorrido e transferido para Rio Branco, porque no Distrito não tem hospitais. Por causa dos choques, a criança perdeu a perna esquerda, alguns dedos dos pés e teve queimaduras de 3°grau em 40% do corpo. Após alguns dias de tratamento no Hospital da Criança, no Estado do Acre, o menino foi transferido novamente, desta vez para o Estado de Góias, para o Hospital Estadual de Urgências na Região Noroeste de Goiânia, Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL). Agora ele se encontra na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo.