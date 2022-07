Fase municipal dos Jogos Escolares avança em Rio Branco

- Publicidade -

A fase municipal dos Jogos Escolares em Rio Branco continua a todo o vapor. Depois do futsal, agora é a vez do voleibol movimentar os estudantes. Os jogos, tanto da categoria de 12 a 14 anos quanto de 15 a 17 anos, estão sendo realizados na quadra do Colégio Meta, localizado no bairro Abraão Alab.

Na categoria de 12 a 14 anos, duas equipes masculinas e duas femininas disputam a classificação. Por isso, o Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) organizou, para essa categoria, os playoffs (melhor de três partidas) em cada uma delas.

Já na categoria de 15 a 17 anos, dez equipes femininas e 13 equipes masculinas disputam a classificação e o direito de representar o município de Rio Branco na fase estadual, que será realizada em Epitaciolândia, ou quem sabe até na fase nacional, que será no Rio de Janeiro (RJ).

Nesta terça-feira, 12, na primeira partida classificatória na categoria de 15 a 17 anos, no feminino, a equipe do Colégio Acreano enfrentou as meninas do Colégio Meta, até agora favoritas e invictas na competição. O Meta ganhou a partida por dois sets a zero (25 x 7 no primeiro set e 25 a 14 no segundo set).

A professora Talita Garcia, treinadora do Meta, disse que está muito feliz com a classificação da equipe. “Essas meninas ficaram muito tempo sem jogar e esse retorno tem sido muito importante. Acredito que amanhã vai ser um bom jogo e que a gente deve sair com um resultado positivo”, afirmou.

Já o professor Tiago Nascimento, treinador das meninas do Colégio Acreano, atribui a campanha da equipe nos jogos escolares ao fato de estar há dois anos sem treinar.

“A gente fez um trabalho curto, mas deu para arrumar o time para os jogos escolares e vamos trabalhar mais um pouco para o próximo ano”, destacou.

Se por um lado a equipe feminina do Meta está classificada para as semifinais da fase municipal dos jogos escolares, por outro, o time do Colégio Acreano não tem mais chances de classificação na competição.

“Hoje fizemos nosso último jogo, agora vamos focar no masculino, já que estamos na semifinal”, explicou Tiago.

Vira-vira

Na segunda partida da fase classificatória, a equipe da Escola Leôncio de Carvalho, localizada no Ramal do Benfica, na Vila Acre, enfrentou as meninas da Escola Glória Perez, do Xavier Maia. Na oportunidade, a Leôncio ganhou a partida por dois sets a zero (25 x 10 no primeiro set e 25 x 18 no segundo set).

Mas não foi uma partida tão fácil. O segundo set teve vira-vira de ambos os lados. Na primeira parte do segundo set, a equipe do Glória Perez estava atrás do placar e conseguiu virar a partida. Na segunda parte, as meninas da Leôncio conseguiram empatar o jogo (17 x 17) e depois virar novamente e ganhar a partida.

Jogadora da Leôncio, Tainara da Silva Alves disse que ficou muito feliz, já que o resultado garantiu à equipe a classificação para a semifinal. No primeiro jogo elas perderam para o Meta e no segundo jogo ganharam do Colégio Acreano.

“Estou muito feliz e orgulhosa do nosso time”, afirmou.