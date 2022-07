Famoso que ganhou muito dinheiro em 2022, perde tudo, vira mendigo e dorme na rua hoje: “Não tava feliz”

- Publicidade -

O ex-morador de rua Givaldo Alves, que ficou famoso recentemente, voltou a morar nas ruas. A confirmação foi feita pelo empresário e mentor de Givaldo, Diego Aguiar, e ele falou sobre o apoio que deu para o mendigo.

“Vamos falar do nosso mendigão aí, eu sei que vocês estão curiosos para saber o que está acontecendo com ele, infelizmente eu dei todo suporte para ele no começo, porque achei uma judiação o que fizeram com ele, sendo que eu ensinei o cara a ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas, ensinei o cara a fazer lançamentos, a ganhar dinheiro vendendo produtos na internet”, disse Diego.

O empresário ainda afirmou que o Givaldo Alves estava ganhando mais de 10 mil reais por dia, no entanto, o mendigo não estava feliz, pois gosta de morar na rua.

“O cara estava tirando mais de dez mil reais todos os dias, sendo que o cara não estava feliz, o cara gostava de morar nas ruas, por isso eu digo com essa cara triste, o cara voltou a morar nas ruas e cada pessoa tem um jeito de viver, eu não conseguiria morar nas ruas, mas a rua faz bem para o cara e eu estou dando essa satisfação a vocês”, finalizou Diego Aguiar.

Sem-teto vende estimulante sexual

O mendigo Givaldo Alves anunciou em suas redes sociais seu produto com chamadas de “sucesso de vendas” e garantias. “O Pau de Mendigo é liberado e aprovado pela Anvisa”, diz o site de publicidade do produto. No entanto, o “Pau de Mendigo” não consta no rol de medicamentos ou tratamentos aprovados pela Anvisa.